Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе в 2025 году

Последняя неделя уходящего года окажется рекордно короткой: гражданам предстоит выйти на работу лишь на два дня. Такие данные озвучены в Государственной Думе ФС РФ.
По словам представителя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, в конце декабря рабочими останутся только понедельник и вторник. Остальные дни перейдут в разряд предпраздничных выходных, формируя удлинённый отдых перед Новым годом.
Режим начала 2026 года также обозначен заранее. Как уточнялось комитетом по труду, в январе у работников накопится всего 15 рабочих дней из 31. При этом окладная часть зарплат не изменится, так как праздничные переносы не влияют на установленный размер выплат.
О продолжительности новогодних каникул говорилось ещё в ноябре. Тогда указывалось, что грядущий отдых станет самым длинным за последние 12 лет. Традиция увеличенных январских выходных закрепилась с 2013 года, и в 2026-м она продолжится: граждане будут свободны от работы до 11 января включительно.
Для сравнения: год назад праздничный период длился с 29 декабря по 8 января. Тогда россияне получили 11 выходных подряд.
