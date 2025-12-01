Ричмонд
Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе в 2025 году

Последняя неделя уходящего года окажется рекордно короткой: гражданам предстоит выйти на работу лишь на два дня.

Последняя неделя уходящего года окажется рекордно короткой: гражданам предстоит выйти на работу лишь на два дня. Такие данные озвучены в Государственной Думе ФС РФ.

По словам представителя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, в конце декабря рабочими останутся только понедельник и вторник. Остальные дни перейдут в разряд предпраздничных выходных, формируя удлинённый отдых перед Новым годом.

Режим начала 2026 года также обозначен заранее. Как уточнялось комитетом по труду, в январе у работников накопится всего 15 рабочих дней из 31. При этом окладная часть зарплат не изменится, так как праздничные переносы не влияют на установленный размер выплат.

О продолжительности новогодних каникул говорилось ещё в ноябре. Тогда указывалось, что грядущий отдых станет самым длинным за последние 12 лет. Традиция увеличенных январских выходных закрепилась с 2013 года, и в 2026-м она продолжится: граждане будут свободны от работы до 11 января включительно.

Для сравнения: год назад праздничный период длился с 29 декабря по 8 января. Тогда россияне получили 11 выходных подряд.

