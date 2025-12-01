СМИ: На переговорах в США не решили вопрос гарантий безопасности для Украины

Вопрос гарантий безопасности для Киева не решили во время переговоров делегаций Соединенных Штатов Америки и Украины во Флориде. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
— Другие ключевые вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины от Штатов и Запада, — сказано в статье.
Также во время переговоров обсуждалась возможность «обмена» территориями между Российской Федерацией и Украиной. Среди вопросов, которые остались открытыми, назван вопрос того, будет ли Москва продолжать настаивать на международном признании новых регионов.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.
Встреча началась вечером того же дня. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров находился на постоянной связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а по итогам переговоров сразу отчитался перед ним.