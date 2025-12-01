СМИ: На переговорах в США не решили вопрос гарантий безопасности для Украины

На американо-украинских переговорах во Флориде обсуждались график выборов на Украине, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации американского президента Дональда Трампа.