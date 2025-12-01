Зима пришла: уборка снега ведётся во всех районах Владивостока

Масштабная уборка снега идёт на пешеходных дорожках, лестницах, в парках и скверах в первый день зимы после ночной непогоды во Владивостоке. С раннего утра коммунальные службы — включая сотрудников МУ «Зелёный Владивосток» и привлечённых подрядчиков — работают во всех районах города.
«При необходимости участки обрабатывают реагентами против гололёда. Особое внимание уделено участкам с высоким пешеходным трафиком и маршрутам, ведущим к важным социальным объектам», — говорится в сообщении.
Уже расчищены тротуары и прилегающие территории по адресам: ул. Ватутина, 4; Луговая, 59а; Воропаева, 31; Посьетская, 24; Смирнова, 18; Интернациональная, 56−58; Калинина, 45; Лермонтова, 81; Нейбута, 8 и другим.
Снег убран и в общественных пространствах: в парке Победы, на Университетской набережной, а также в скверах на улицах Русской, Октябрьской и Светланской.
По данным Примгидромета, 1 декабря во Владивостоке облачно, местами небольшой снег, северный и северо-западный ветер, температура от −4 до −6 °C.
Отметим, что пропуск занятий в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования сегодня не будет считаться прогулом. Жителей и гостей города просят соблюдать осторожность на улицах.