Зима пришла: уборка снега ведётся во всех районах Владивостока

Масштабная уборка снега идёт на пешеходных дорожках, лестницах, в парках и скверах в первый день зимы после ночной непогоды во Владивостоке. С раннего утра коммунальные службы — включая сотрудников МУ «Зелёный Владивосток» и привлечённых подрядчиков — работают во всех районах города.