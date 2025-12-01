Оксфордский словарь неожиданно выбрал самое популярное слово 2025 года

Оксфордские словари назвали слово «рейджбейт» словом года. Под этим понятием понимают провокационный сетевой контент, который намеренно выводит пользователей из себя и повышает интерес к источнику.
Как сообщают издатели, специалисты официально закрепили термин для материалов, создаваемых ради роста трафика. Слово сформировано от обозначений «гнева» и «приманки», а частота его употребления за год увеличилась втрое. По данным лингвистов, выражение начало путь с описания дорожных конфликтов и постепенно превратилось в инструмент медиасреды.
Первое упоминание фиксируется ещё в 2002 году на одной из интернет-площадок, где им обозначали реакцию водителей на сигналы фар. Позднее термин стал частью сетевого жаргона и плотно закрепился за публикациями, рассчитанными на массовые всплески обсуждений. От него также появилось производное — «рейджфарминг», относящееся к управлению эмоциями аудитории через провокацию.
Ранее сообщалось, что в России самым популярным словом 2025 года признана «победа».
