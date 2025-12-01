Оксфордский словарь неожиданно выбрал самое популярное слово 2025 года

Первое упоминание фиксируется ещё в 2002 году на одной из интернет-площадок, где им обозначали реакцию водителей на сигналы фар. Позднее термин стал частью сетевого жаргона и плотно закрепился за публикациями, рассчитанными на массовые всплески обсуждений. От него также появилось производное — «рейджфарминг», относящееся к управлению эмоциями аудитории через провокацию.