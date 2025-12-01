Ричмонд
Оксфордский словарь неожиданно выбрал самое популярное слово 2025 года

Оксфордские словари назвали слово «рейджбейт» словом года.

Оксфордские словари назвали слово «рейджбейт» словом года. Под этим понятием понимают провокационный сетевой контент, который намеренно выводит пользователей из себя и повышает интерес к источнику.

Как сообщают издатели, специалисты официально закрепили термин для материалов, создаваемых ради роста трафика. Слово сформировано от обозначений «гнева» и «приманки», а частота его употребления за год увеличилась втрое. По данным лингвистов, выражение начало путь с описания дорожных конфликтов и постепенно превратилось в инструмент медиасреды.

Первое упоминание фиксируется ещё в 2002 году на одной из интернет-площадок, где им обозначали реакцию водителей на сигналы фар. Позднее термин стал частью сетевого жаргона и плотно закрепился за публикациями, рассчитанными на массовые всплески обсуждений. От него также появилось производное — «рейджфарминг», относящееся к управлению эмоциями аудитории через провокацию.

Ранее сообщалось, что в России самым популярным словом 2025 года признана «победа».

