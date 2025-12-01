Депутат Драпеко: протест россиян направлен на решения суда по делу Долиной

«Это, конечно, не против Ларисы Долиной как актрисы или как человека. Это против решения суда, которое граждане считают несправедливым. Суд решил по закону. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — сказала депутат в разговоре с «Лентой.ру».