Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Драпеко: протест россиян направлен на решения суда по делу Долиной

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что массовая реакция россиян в соцсетях по поводу истории с квартирой певицы Ларисы Долиной направлена не на саму артистку, а против судебного решения.

Источник: Freepik

«Это, конечно, не против Ларисы Долиной как актрисы или как человека. Это против решения суда, которое граждане считают несправедливым. Суд решил по закону. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — сказала депутат в разговоре с «Лентой.ру».

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру за 112 млн руб. при рыночной стоимости 138 млн. В марте суд аннулировал сделку. Лариса Долина получила квартиру, при этом суд не обязал вернуть деньги покупательнице жилья Полине Лурье.

В конце осени 2025-го дело стало распространяться в социальных сетях как «эффект Долиной». В мемах, в которых фигурирует Лариса Долина, пользователи иронизируют над мошеннической схемой, решением суда и самой артисткой.