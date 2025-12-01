Депутат Драпеко: протест россиян направлен на решения суда по делу Долиной

«Это, конечно, не против Ларисы Долиной как актрисы или как человека. Это против решения суда, которое граждане считают несправедливым. Суд решил по закону. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — сказала депутат в разговоре с «Лентой.ру».
В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру за 112 млн руб. при рыночной стоимости 138 млн. В марте суд аннулировал сделку. Лариса Долина получила квартиру, при этом суд не обязал вернуть деньги покупательнице жилья Полине Лурье.
В конце осени 2025-го дело стало распространяться в социальных сетях как «эффект Долиной». В мемах, в которых фигурирует Лариса Долина, пользователи иронизируют над мошеннической схемой, решением суда и самой артисткой.