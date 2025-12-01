Россияне предложили назвать улицу в честь умершей чемпионки Петрусевой

Жители Павловского Посада, где родилась будущая олимпийская чемпионка, советская конькобежка Наталья Петрусева, предложили назвать улицу в ее честь, стало известно aif.ru.
Напомним, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева умерла 28 ноября в возрасте 70 лет. Петрусева завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде на дистанции 1000 м.
Кроме того, она выиграла бронзу на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде на дистанции 500 м и дважды завоевала бронзовые медали на Играх 1984 года в Сараево — на дистанциях 1000 м и 1500 м.
После завершения спортивной карьеры она посвятила себя тренерской работе.
«Очень жаль. Администрации и жителям нашего города надо бы подумать о названии улицы в честь спортсменки, где она родилась и жила», — призвал местный житель Сергей Майоров.
Смерть спортсменки вызвала недоумение и скорбь у всех, кто знал Наталью Петрусеву.
«Очень жаль ее. После ухода из спорта она не очень долго работала тренером. Я была в составе ее команды, московский центр олимпийской подготовки. С 1987 года, мне было 15 лет. Четыре года тренировалась», — сообщила в беседе с aif.ru ее воспитанница Людмила Дементьева.
Знакомые вспоминают Петрусеву как доброго и отзывчивого человека.
«Она была очень добрым, отзывчивым человеком. Не понятно пока, что именно с ней случилось. Соседи обнаружили тело», — добавила Елена Кружкова.
Ранее знакомый умершей чемпионки Петрусевой рассказал об их последней встрече.