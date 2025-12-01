Липовой: у брошенных офицерами ВСУ под Волчанском боевиков есть шанс выжить

«Этой брошенной группировке ВСУ предоставлено право принимать решение о своем будущем. Боевики должны принять решение сражаться до последнего украинца либо сдаться в плен. Здравый смысл говорит о том, что лучше сохранить свою жизнь, нежели воевать за киевский режим», — сказал он.