Россиянам объяснили суть скандала вокруг Ларисы Долиной

Тем временем пользователи продолжают выкладывать ролики, где под песню «Погода в доме» артистке демонстративно «отказывают» в услугах или требуют «вернуть деньги» за неудачные покупки. Менеджмент певицы называет происходящее агрессивной кампанией. По данным её концертного директора, судебный процесс ещё не завершён, а сама артистка тяжело переносит шквал насмешек.