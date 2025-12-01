Россиянам объяснили суть скандала вокруг Ларисы Долиной

Волна недовольства, идущая по России после судебного разбирательства с участием Ларисы Долиной, направлена не на саму певицу. Об этом сообщили в Госдуме, где подчеркнули: граждане выражают протест против судебного решения, которое считают несправедливым.
По словам представителя комитета по культуре Елены Драпеко, претензии возникли из-за расхождения восприятия закона и общественного чувства справедливости. Суд трактовал ситуацию формально, тогда как часть аудитории сочла исход дела ошибочным. Именно это и стало причиной резкой реакции в соцсетях.
Тем временем пользователи продолжают выкладывать ролики, где под песню «Погода в доме» артистке демонстративно «отказывают» в услугах или требуют «вернуть деньги» за неудачные покупки. Менеджмент певицы называет происходящее агрессивной кампанией. По данным её концертного директора, судебный процесс ещё не завершён, а сама артистка тяжело переносит шквал насмешек.
На фоне нарастающей дискуссии в Госдуме прозвучал призыв пересмотреть решение по делу. С предложением обратиться к высшей инстанции выступил руководитель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.
