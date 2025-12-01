Болезнь маргиналов или заразиться может каждый? Инфекционист о ситуации с ВИЧ в Приморье

В этом состоянии риск передачи вируса при защищенных половых контактах стремится к нулю, и сегодня это научно доказанный факт. Однако мы всегда воздерживаемся от формулировок со стопроцентной гарантией, поскольку обследование проводится не ежедневно, а с определенной периодичностью — раз в четыре или шесть месяцев, а также по необходимости. В промежутках между анализами возможны так называемые вирусологические прорывы, связанные, например, с пропуском приема препаратов. В такие моменты вирус может снова появиться в крови и временно определить это невозможно, а значит, в этот период человек потенциально может быть заразен. Поэтому ключевое значение имеет постоянное и строгое соблюдение режима терапии.