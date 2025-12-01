Болезнь маргиналов или заразиться может каждый? Инфекционист о ситуации с ВИЧ в Приморье

ВИЧ-инфекция остается одной из серьезных медико-социальных проблем современности. В 2024 году число новых случаев заболевания составило порядка 49 тысяч, без учета новых регионов. Это почти на 12% меньше аналогичного показателя годом ранее, а с 2016 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40%. Однако вирус вышел далеко за границы каких-либо асоциальных слоев, и с ним может столкнуться человек любого социального статуса. Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, корр. ИА PrimaMedia поговорила с заведующей лечебно-профилактическим отделением Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Светланой Ермолицкой. В ходе беседы эксперт развеяла главные мифы о вирусе, объяснила, кто действительно находится в зоне риска, как жить полноценной жизнью с диагнозом и какими путями ВИЧ не передается.
— Светлана, для некоторых людей ВИЧ и СПИД — это практически синонимы. А в чем ключевая разница между этими заболеваниями?
— Это действительно важный вопрос. ВИЧ — это заболевание, которое вызывает вирус иммунодефицита человека. Его мишенью являются клетки иммунной системы. Со временем, если человек не наблюдается у врача и не получает терапию, болезнь прогрессирует до самой тяжелой стадии — СПИДа, или синдрома приобретенного иммунодефицита. На этом этапе иммунодефицит становится настолько выраженным, что активизируются условно-патогенные микроорганизмы, которые при нормальном иммунитете никак себя не проявляют. При СПИДе развивается генерализованный процесс: могут поражаться легкие, мозговые оболочки и многие другие внутренние органы. Характерны такие тяжелые заболевания, как пневмоцистная пневмония, туберкулез и различные системные грибковые инфекции.
— Каковы симптомы ВИЧ? Относится ли он, как сифилис, к заболеваниям, долгое время протекающим бессимптомно, или же сразу дает о себе знать?
— ВИЧ-инфекция — это медленная и длительная инфекция, чьи симптомы крайне неспецифичны. На первом этапе, так называемой стадии первичных проявлений, она может напоминать обычную ОРВИ: возможны высыпания на коже или увеличение лимфоузлов, которые быстро проходят. Человек часто не придает этому значения, и болезнь переходит в латентную фазу, затихая на долгие годы. Она вновь заявляет о себе уже при выраженном иммунодефиците, когда появляются серьезные поражения — например, грибковые инфекции кожи, ногтей или слизистой рта. Нередко манифестацией становится туберкулез или другие оппортунистические заболевания, при которых человек, чувствуя себя уже совсем плохо, вынужден обратиться к врачу. На этом этапе видны и резкое снижение веса, и развитие некоторых онкологических заболеваний. Именно поэтому мы так настаиваем на важности ежегодного обследования на ВИЧ-инфекцию.
— А, если человек болеет несколько раз за год ОРВИ, ему стоит провериться на ВИЧ?
— Да. Если человек часто болеет, то ему лучше прийти и обследоваться. Это позволит выявить заболевание на более ранней стадии. Особенно, если у него был рискованный контакт.
— А период, когда болезнь из ВИЧ перетекает в СПИД, сколько времени занимает?
— Десятилетия могут пройти.
— Есть убеждение, что ВИЧ — это болезнь асоциальных людей. Какой социальный статус и возрастная группа преобладают сейчас среди заболевших?
— У многих до сих пор сохранилось стойкое убеждение, что ВИЧ — это болезнь асоциальных категорий граждан, и что обычные, благополучные люди ей не подвержены. Существует и стигма: если человек заболел, значит, он будто бы чего-то недостоин. Это негативное восприятие, которое активно транслировалось средствами массовой информации еще с 80-х и 90-х годов, глубоко засело в общественном сознании. Хотя сегодня ситуация в корне изменилась и болезнь затрагивает все социальные группы, старые стереотипы продолжают влиять на общественное мнение.
Важно донести простую мысль: заразиться может любой, и хотя этот диагноз, безусловно, неприятен, с ним можно жить. Принимая терапию, человек способен вести полноценную жизнь: работать, создавать семью, растить здоровых детей и дожить до глубокой старости.
В настоящее время среди наших пациентов становится всё больше социально адаптированных и вполне благополучных людей. Заболевание уже давно вышло за рамки так называемых групп риска. Основной путь передачи сегодня — половой, и в этой группе мы видим рост числа случаев среди работающих, социально активных людей. И, что особенно тревожно, мы говорим теперь и о детях из внешне благополучных семей.
— Какие современные методы лечения применяются к детям и взрослым, страдающим ВИЧ?
— Основой лечения ВИЧ-инфекции является антиретровирусная терапия — это специальные препараты, которые подавляют размножение вируса в организме. Благодаря этому происходит восстановление иммунной системы, заболевание начинает протекать контролируемо, и у человека появляется возможность вернуться к полноценной жизни и трудоспособности.
Дети также получают антиретровирусную терапию, аналогичную взрослым, хотя для самых маленьких существуют определенные ограничения по спектру препаратов. По мере взросления схемы лечения постепенно приближаются к взрослым. Важно понимать, что терапия является пожизненной. Одной из наших ключевых задач является предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Для этого беременной женщине с ВИЧ обязательно назначаются специальные препараты. Если инфекция выявляется во время беременности, женщине необходимо как можно скорее обратиться к специалистам — в Центр СПИД или по месту жительства. В этом случае мы назначаем терапию, которая эффективно предотвращает заражение будущего ребенка, и которую женщина продолжает принимать и после родов.
— Если человек принимает лечение, сколько он может прожить с ВИЧ в наше время? И сколько можно прожить со СПИДом?
— При условии, что человек получает лечение, регулярно наблюдается у врача и соблюдает все рекомендации, он может жить долгую и полноценную жизнь — такую же, как и человек без ВИЧ-инфекции. Его иммунитет сохраняется на нормальном уровне, жизненные возможности восстанавливаются, и что крайне важно, при эффективной терапии он практически не представляет опасности для окружающих в плане передачи вируса.
Что же касается стадии СПИДа, то здесь ситуация сложнее. К сожалению, на этом этапе часто возникают тяжелые, необратимые поражения органов, и прогноз заболевания, как правило, становится неблагоприятным. Именно поэтому так важно выявить инфекцию и начать терапию до развития СПИДа.
— ВИЧ-инфекция — это же не приговор. Пациенты даже могут родить здоровых детей, если решат завести семью. А что нужно делать, чтобы не передать вирус ребенку?
— Если человек находится под наблюдением врача и получает терапию, риск передачи вируса партнеру практически равен нулю. Такие пары часто приходят к нам и сообщают гинекологу о своем желании стать родителями. Врач подробно обсуждает с ними все этапы планирования и необходимые меры предосторожности. Этих мам мы ведем с самого начала беременности: они получают необходимое лечение и регулярно обследуются. Это и есть ответственный подход к родительству, который позволяет рожать здоровых детей.
— Но через грудное вскармливание женщина может заразить ребёнка?
— Да, действительно, существуют случаи, когда мама во время беременности наблюдалась и имела отрицательный статус, но находилась в периоде серонегативного окна — то есть заражение уже произошло, но антитела еще не выработались. Тогда о своем диагнозе женщина еще не знает, и может заразить ребенка через грудное вскармливание. Такая же ситуация, если женщина заражается после родов, а ребенок при этом еще находится на грудном вскармливании.
Дело в том, что при кормлении неизбежно возникают микротрещины — и через эти повреждения кожных покровов происходит заражение. Само по себе молоко не является инфекционным, но при наличии даже минимальных трещин риск передачи вируса становится реальным.
Что касается возможности заражения через пищеварительный тракт взрослого человека, то это невозможно, кислая среда желудка уничтожает вирус. Однако у младенцев такая защитная функция еще не развита, поэтому для них этот путь заражения актуален.
Теоретически существует возможность кормления ребенка сцеженным грудным молоком, но только при условии, что мама постоянно принимает антиретровирусную терапию. Однако наиболее безопасным решением остается использование искусственных смесей, чтобы полностью исключить любой риск.
— Есть еще такое популярное убеждение, что два человека с ВИЧ-инфекцией могут безопасно вступать в незащищенные контакты друг с другом.
— Здесь нужно понимать, что существуют разные штаммы и мутации вируса, поэтому возможно взаимное заражение другими вариантами вируса. Кроме того, остается риск передачи других инфекций. Поэтому мы рекомендуем парам, где оба партнера живут с ВИЧ, продолжать использовать презервативы — это позволяет избежать как перекрестного заражения разными штаммами ВИЧ, так и передачи других инфекционных заболеваний.
— Есть очень много мифов о ВИЧ и СПИД. Многие люди до сих пор брезгливо относятся к пациентам и думают, что смогут заразиться через рукопожатие. Также есть споры о том, можно ли заразиться воздушно-капельным путем или же вирус моментально погибает в воздушной среде. Можете ли вы рассказать, как точно нельзя заразиться таким заболеванием?
— ВИЧ не передается в бытовых ситуациях: через рукопожатия, общую посуду, полотенца, а также при посещении бассейна, сауны или душа. Вирус не передается и при укусах насекомых. Даже при поцелуях риск отсутствует, если, конечно, нет повреждений слизистых и кровоточащих ран.
Что касается путей передачи, то вирус действительно содержится в различных биологических жидкостях, но его концентрация сильно разнится. Наибольшая концентрация — в крови, сперме и вагинальном секрете. При этом риск передачи от ВИЧ-положительного мужчины к женщине статистически выше, чем наоборот. Это связано с тем, что в сперме концентрация вируса очень высока, и этот объем напрямую попадает в организм партнерши.
— И еще есть же вариант, что, если кровь пациента попадет в глаза, то произойдет заражение?
— Да, такой путь заражения возможен. Чаще всего с этим сталкиваются медицинские работники во время оперативных вмешательств, когда существует риск разбрызгивания биологических жидкостей. В такой ситуации назначается постконтактная профилактика — курс антиретровирусных препаратов, который необходимо начать в течение первых 72 часов после контакта и продолжать в течение месяца. При своевременном и правильном приеме эти профилактические мероприятия обладают стопроцентной эффективностью, и врач не заражается. Этот же принцип — стопроцентная эффективность терапии при соблюдении режима — относится и к лечению ВИЧ-инфекции в целом.
— Насколько я знаю, сейчас жители Приморья могут анонимно обследоваться на ВИЧ.
— Да, возможность анонимного обследования действительно существует. Однако важно понимать, что результат такого анонимного тестирования не оформляется в виде официального документа. Его нельзя будет предъявить, например, при медосмотре или для госпитализации. Пациенту сообщат результат устно — положительный или отрицательный. А для получения официального документального подтверждения об отсутствии ВИЧ-инфекции необходимо обратиться для обследования с паспортом. Только при идентификации личности выданный результат будет иметь юридическую силу и сможет быть использован во всех необходимых случаях.
— Какая причина заражения ВИЧ преобладает?
— Путей заражения вообще три: первый — при незащищенных половых контактах, второй — при употреблении инъекционных наркотиков, и третий — от матери к ребенку во время беременности, родов или кормления грудным молоком.
В последнее время половой путь преобладает. Именно в связи с этим инфекция все активнее распространяется среди социально адаптированных слоев населения, и сегодня заразиться половым путем может абсолютно любой человек.
Основной инстинкт продолжения рода никто не отменял, однако презервативами, к сожалению, пользуются далеко не все. Примечательно, что молодежь в этом плане более ответственна, чем люди старше 30 лет. Этим и объясняется текущая тенденция, согласно которой наибольшее количество новых случаев заражения регистрируется именно среди лиц от 30 лет и старше.
— Если у человека произошёл незащищённый половой акт с человеком, имеющим ВИЧ, что ему делать, чтобы не заразиться? И что такое «период окна»?
— Если произошел незащищенный половой контакт, в первую очередь необходимо обследоваться на ВИЧ, чтобы установить исходный статус. Однако важно понимать, что сразу после контакта анализ может не показать наличие инфекции из-за так называемого серонегативного окна — периода, когда заражение уже произошло, но антитела еще не выработались. Этот период может длиться от 2−4 недель до 3 месяцев. Поэтому, получив первоначальный отрицательный результат, важно продолжать обследоваться каждые три месяца в течение года.
Если же риск заражения оценивается как высокий, существует возможность проведения постконтактной профилактики (ПКП) — специального курса антиретровирусных препаратов, который необходимо начать в течение первых 72 часов после рискованной ситуации. Препараты для такого курса можно приобрести в аптеках по рецепту врача. Профилактический прием длится в течение месяца, но важно подчеркнуть: чем раньше начат прием препаратов, тем выше их эффективность.
К сожалению, многие люди не знают о необходимости динамического наблюдения в течение года после рискованной ситуации. Это приводит к тому, что при последующем выявлении инфекции они бывают крайне удивлены, ведь первоначальный тест был отрицательным. Именно поэтому так важно информировать о существовании серонегативного окна и необходимости повторных исследований.
— А что такое доконтактная профилактика?
— Доконтактная профилактика — это, как следует из названия, прием препаратов до потенциально рискованной ситуации, а постконтактная — уже после того, как такой контакт произошел. В обоих случаях речь идет о специальных таблетках. Однако необходимо подчеркнуть, что золотым стандартом и самым надежным способом защиты было и остается использование презерватива, которое позволяет вообще избежать необходимости приема таких препаратов.
— Есть ли проблема резистентности ВИЧ к лекарствам и что делается в таком случае?
— Да, проблема резистентности действительно существует, и для её выявления мы проводим специальные исследования. Эти исследования назначаются пациентам, которые получают терапию, но у нас есть основания полагать, что она недостаточно эффективна. Когда мы получаем результаты, становится понятно, к каким именно группам препаратов вирус выработал устойчивость.
В такой ситуации мы вынуждены полностью менять схему терапии. Однако важно отметить, что во многих случаях резистентность не развивается — просто человек утверждает, что принимает таблетки, а на самом деле не соблюдает предписания.
— Какая помощь с психологической стороны оказывается пациентам? Есть ли специальные школы, в которых людей учат как им жить дальше с ВИЧ?
— Да, в нашем центре работает школа пациента, которая проводит занятия еженедельно по средам, в том числе онлайн. Занятия ведут разные специалисты: психотерапевты, психологи, врачи различных специальностей — дерматологи, гинекологи, инфекционисты и врачи-методисты, а также представители СОНКО (социально ориентированные некоммерческие организации — прим. ред.) и равные консультанты (люди, успешно проходящие лечение от ВИЧ — прим. ред.). Темы обсуждаются самые разные, в зависимости от потребностей пациентов.
Если у человека возникают психологические трудности, чувство страха или внутренней неудовлетворенности, это в первую очередь сфера работы наших психологов и психотерапевтов. Такая помощь доступна для всех обратившихся — при желании каждый может получить квалифицированную консультацию и понять, как действовать дальше.
— Что такое неопределяемая вирусная нагрузка, и правда ли, что такие пациенты не могут заразить другого человека ВИЧ?
— Неопределяемая вирусная нагрузка — это состояние, при котором вирус в периферической крови не обнаруживается современными лабораторными методами. Оно достигается, когда человек с выявленной ВИЧ-инфекцией начинает прием антиретровирусной терапии. Буквально через несколько месяцев регулярного приема терапии вирусная нагрузка снижается до неопределяемого уровня, то есть становится нулевой.
В этом состоянии риск передачи вируса при защищенных половых контактах стремится к нулю, и сегодня это научно доказанный факт. Однако мы всегда воздерживаемся от формулировок со стопроцентной гарантией, поскольку обследование проводится не ежедневно, а с определенной периодичностью — раз в четыре или шесть месяцев, а также по необходимости. В промежутках между анализами возможны так называемые вирусологические прорывы, связанные, например, с пропуском приема препаратов. В такие моменты вирус может снова появиться в крови и временно определить это невозможно, а значит, в этот период человек потенциально может быть заразен. Поэтому ключевое значение имеет постоянное и строгое соблюдение режима терапии.
— Какие мероприятия проводятся в Приморье ко Всемирному дню борьбы со СПИДом?
— В нашем крае ведется систематическая и разноплановая работа по информированию населения о профилактике ВИЧ-инфекции. Значительное внимание уделяется просветительской деятельности в образовательных организациях и трудовых коллективах. Еженедельно специалисты центра и представители СОНКО, волонтеры проводят профилактические беседы со школьниками и студентами вузов и сузоы, чтобы донести до молодого поколения важность ответственного отношения к своему здоровью.
Нужно сказать, что каждый может прийти и сдать тест на ВИЧ абсолютно бесплатно. Помимо традиционного анализа через забор крови, у нас есть современный экспресс-тест. При таком варианте у человека собирают слюну на анализ.
— Что бы вы хотели пожелать жителям Приморья, особенно в преддверии Дня борьбы со СПИДом?
— В заключение я бы хотела пожелать всем жителям здоровья. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом особенно важно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Делайте это регулярно — раз в год, либо в рамках диспансеризации, либо самостоятельно. Это простое действие позволит вам быть уверенными в своем статусе и сохранить душевное спокойствие, зная, что вы здоровы.