Ирландцы могут остаться без пива: в стране закрываются сотни тысяч пабов из-за кризиса

Высокие налоги на алкоголь и сокращение его потребления привели к глубокому кризису в сфере традиционных ирландских пабов. Об этом пишет газета The Guardian.
«Ирландские пабы в беде. Они исчезают из сельской Ирландии, и многим из них приходится бороться за выживание в столице», — следует из материала.
С 2005 года в стране исчезло свыше 2,1 тысячи пабов — в среднем по 112 в год. В публикации отмечается, что это не только экономическая проблема: пабы служат важным социальным и культурным центром, где люди общаются, проводят досуг и поддерживают местные традиции.
Подчеркивается, что хотя классические бары массово закрываются в Великобритании, Европе и Азии, для Ирландии это особенно болезненно, поскольку ее пабы обладают огромной исторической и культурной ценностью.
