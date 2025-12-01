Названы главные витамины, которые помогут защитить организм от вирусов

Многие в промозглую погоду начинают больше болеть и ищут способы укрепить иммунитет. Особенно важны четыре «иммунных» витамина, которые стоит включить в рацион. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.
«Есть четыре особенно важных для иммунитета, которые повышают сопротивляемость организма инфекциям. И большинство из них содержится в основном в животных субпродуктах. В сезон простуд можно не бояться “передозироваться” витаминами, сейчас организму они необходимы», — пояснила медик.
Речь идет о витаминах D, A, C и микроэлементе цинке. Витамин D укрепляет кости, мышцы и иммунитет, его много в жирной рыбе, печени трески, яйцах и молочных продуктах. Витамин A поддерживает здоровье слизистых и помогает бороться с инфекциями — его источники: печень, яйца, сливки, рыбий жир, а также морковь и тыква.
Витамин C нужен для защиты сосудов и соединительных тканей, он есть в шиповнике, черной смородине, облепихе, болгарском перце и зелени. Врач также отметила цинк, который участвует в работе иммунной системы, встречается в семечках, орехах, куриных сердечках, говядине и яйцах.
Как писал KP.RU, ранее эксперты отмечали и другие важные «звезды» среди витаминов и минералов — витамины группы B, фолиевую кислоту, железо, селен и медь. Их роль — поддерживать целостность слизистых барьеров, помогать иммунным клеткам созревать, делиться и атаковать возбудителей.