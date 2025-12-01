WhatsApp* ждет полная блокировка в России: В Госдуме выступили с важным заявлением

Аналитик Эльдар Муртазин высказал недоумение, почему иностранный мессенджер не заблокировали с началом СВО, поскольку он на передовой небезопасен. Сейчас действует частичное замедление работы, дальше будет тотальное замедление, то есть блокировка. Это, предположил эксперт, произойдет примерно через пару месяцев, так что пользователям лучше уже сейчас переходить на другие платформы.