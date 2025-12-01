WhatsApp* ждет полная блокировка в России: В Госдуме выступили с важным заявлением

В России успешно завершается работа по импортозамещению мессенджера WhatsApp*. Об этом на платформе MAX сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Отвечая на многочисленные вопросы россиян о перспективах работы в России мессенджера WhatsApp*, он высказал свою оценку относительно происходящего.
«Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp* успешно завершается», — написал он.
Депутат отметил, что в распоряжении WhatsApp* было достаточно времени для налаживания взаимодействия с российскими регуляторами. Однако компания не предприняла для этого ни одной попытки.
«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta** и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов России», — пояснил Сергей Боярский.
Ранее в Роскомнадзоре WhatsApp* пригрозили полной блокировкой в стране за невыполнение требований законодательства и пособничество мошенникам. В ведомстве добавили, что меры по ограничению работы WhatsApp* принимались в России последовательно и поэтапно, в качестве предупреждения для экстремистов, владеющих площадкой. Однако те не прислушались к требованиям российского законодательства.
Аналитик Эльдар Муртазин высказал недоумение, почему иностранный мессенджер не заблокировали с началом СВО, поскольку он на передовой небезопасен. Сейчас действует частичное замедление работы, дальше будет тотальное замедление, то есть блокировка. Это, предположил эксперт, произойдет примерно через пару месяцев, так что пользователям лучше уже сейчас переходить на другие платформы.
Между тем, в ноябре российские пользователи WhatsApp* обратили внимание на то, что мессенджер начал крайне настойчиво предлагать добавить электронную почту к своей учётной записи. Это новый для мессенджера способ входа и восстановления аккаунта, который, по словам разработчиков, «помогает избежать блокировки».
— *принадлежит компании Meta**, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в России.
— **компания признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.