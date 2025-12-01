В Омской области запустят новую систему реабилитации детей-инвалидов

С 2026 года в Омской области стартует пилотный проект по оказанию комплексной реабилитации детям-инвалидам. Главное нововведение — электронный сертификат, который позволит родителям выбирать и получать необходимые услуги максимально удобно и прозрачно.
Сертификат будет действовать в течение 12 месяцев с момента первичного установления статуса «ребёнок-инвалид». Направление на реабилитацию будут выдавать федеральные учреждения медико-социальной экспертизы.
Стоимость одного сертификата в следующем году составит до 115 395 ₽ На эти средства можно будет приобрести широкий спектр услуг, включая комплексную реабилитацию продолжительностью 21 день, проживание и питание детей-инвалидов, а при необходимости и сопровождающих их лиц.
