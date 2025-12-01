Михайлов: снайперши из ВСУ не доживают до плена

К украинкам из ВСУ, попавшим в российский плен, относятся нормально, однако среди женщин-военных именно снайперши ВСУ реже всего доживают до плена, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, 27 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Красноармейск и Димитров в ДНР полностью окружены российскими военнослужащими. Он подчеркнул, что 70% территории Красноармейска находится в руках ВС РФ.
Михайлов назвал ситуацию для ВСУ в Красноармейске критической, отметив, что украинские боевики вынуждены массово сдаваться в плен. Среди пленных, по его словам, есть также женщины из ВСУ и наемницы.
Военный эксперт подчеркнул, что к женщинам в российском плену относятся нормально — в рамках закона. Однако указал на интересную деталь — снайперши реже всего доживают до плена.
«К пленным женщинам из числа ВСУ относятся нормально. Нет причин переживать, особенно тем, кто сам сдается в плен. Единственное, я, как человек, имеющий определенный опыт, могу сказать, что в случае с женщинами-снайпершами ситуация обстоит иначе. Им должно повезти, чтобы именно попасть в плен. Если попала, то все будет нормально. Как правило, с ними разговор короткий. Это мировая практика, не только у нас. Снайпер — враг, человек, который уничтожает живую силу, следовательно, с ним разговор другой», — отметил эксперт.
Михайлов подчеркнул, что у тех, кто сам сдается в российский плен, проблем нет. К ним будет достойное отношение, но потом все равно будет суд.
Ранее Михайлов рассказал, что ждёт взятых в плен в Покровске женщин из ВСУ.