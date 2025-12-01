Михайлов: снайперши из ВСУ не доживают до плена

«К пленным женщинам из числа ВСУ относятся нормально. Нет причин переживать, особенно тем, кто сам сдается в плен. Единственное, я, как человек, имеющий определенный опыт, могу сказать, что в случае с женщинами-снайпершами ситуация обстоит иначе. Им должно повезти, чтобы именно попасть в плен. Если попала, то все будет нормально. Как правило, с ними разговор короткий. Это мировая практика, не только у нас. Снайпер — враг, человек, который уничтожает живую силу, следовательно, с ним разговор другой», — отметил эксперт.