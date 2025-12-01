Ричмонд
WSJ: вопрос гарантий для Киева остался нерешённым после переговоров в США

Делегации затронули несколько тем, в том числе выборы и вопрос о территориях.

Источник: Аргументы и факты

Вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны западных государств остался нерешенным после переговоров во Флориде, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, делегации затронули несколько тем, в том числе перспективы проведения выборов на Украине, а также вопрос, касающийся территорий.

«Гарантии безопасности для Киева также обсуждались в ходе дискуссий, но этот вопрос остаётся нерешённым», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным WSJ, американская и украинская делегации в ходе переговоров во Флориде обсуждали сценарий «обмена» территориями между РФ и Украиной.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры с делегацией из Киева во Флориде относительно урегулирования «идут хорошо». При этом он назвал коррупцию на Украине проблемой на переговорах.

