Новые подробности в деле Андрея Разина: его водитель дал на него показания

Согласно материалам дела, к которым получил доступ ТАСС, фигурантом уголовного дела о хищении 500 млн рублей у поэта Сергея Кузнецова стал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Его бывший водитель, допрошенный следователями, дал против него показания.
Разин платил водителю 50 тыс. рублей ежемесячно.
«В последний раз общался с Разиным в 2023 году по телефону, который звонил в сильном алкогольном опьянении, поэтому понимать его было очень трудно. Видел я его в последний раз в 2021 году в Сочи», — сказал допрошенный.
Бывший водитель Разина заявил, что после увольнения от продюсера он три месяца проработал водителем в СКР по Хостинскому району Сочи, а затем покинул и это место службы.
По уголовному делу, возбужденному в отношении продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, материальный ущерб составил в 500 млн рублей. Уточняется, в отношении Разина также заочно возбуждено уголовное дело, продюсер объявлен в межгосударственный розыск.