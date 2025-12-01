Ричмонд
Новые подробности в деле Андрея Разина: его водитель дал на него показания

Водитель Разина дал на него показания по делу на 500 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Согласно материалам дела, к которым получил доступ ТАСС, фигурантом уголовного дела о хищении 500 млн рублей у поэта Сергея Кузнецова стал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Его бывший водитель, допрошенный следователями, дал против него показания.

Разин платил водителю 50 тыс. рублей ежемесячно.

«В последний раз общался с Разиным в 2023 году по телефону, который звонил в сильном алкогольном опьянении, поэтому понимать его было очень трудно. Видел я его в последний раз в 2021 году в Сочи», — сказал допрошенный.

Бывший водитель Разина заявил, что после увольнения от продюсера он три месяца проработал водителем в СКР по Хостинскому району Сочи, а затем покинул и это место службы.

По уголовному делу, возбужденному в отношении продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, материальный ущерб составил в 500 млн рублей. Уточняется, в отношении Разина также заочно возбуждено уголовное дело, продюсер объявлен в межгосударственный розыск.