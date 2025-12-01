Журова: точку в конфликте Большунова и Бакурова поставит комиссия по этике

Комиссия по этике разберется в конфликте российских лыжников Александра Большунова и Александра Бакурова и поставит точку в этой истории, рассказала aif.ru олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
«В каждой федерации есть свои комитеты по этике, которые разбирают подобные истории. Они все изучат, все взвесят, посмотрят. Здесь важно вопрос разобраться по-нормальному и понять, что там все-таки произошло», — отметила она.
Как подчеркнула Журова, в любом коллективе возможны перебранки.
«Если в итоге они там как два парня друг с другом поговорят, помирятся и скажут, ну, мало ли какие инциденты были, просто на публику попали. Я думаю, что в любом коллективе так или иначе происходят какие-то вот такие мужские перебранки. Может быть, друг другу извинения принесут, этого будет достаточно, потому что инцидент будет, будет исчерпан». — добавила парламентарий.
Инцидент между Большуновым и Бакуровым произошел во время первого этапа Кубка России в Кировске. В полуфинале спринта свободным стилем в результате контакта с Бакуровым Большунов упал. После финиша трехкратный олимпийский чемпион, подъехав к сопернику, толкнул его. Лыжник упал. Когда Бакуров встал, стало заметно, что он хромает.