Журова: точку в конфликте Большунова и Бакурова поставит комиссия по этике

«Если в итоге они там как два парня друг с другом поговорят, помирятся и скажут, ну, мало ли какие инциденты были, просто на публику попали. Я думаю, что в любом коллективе так или иначе происходят какие-то вот такие мужские перебранки. Может быть, друг другу извинения принесут, этого будет достаточно, потому что инцидент будет, будет исчерпан». — добавила парламентарий.