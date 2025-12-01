В Красноярске запустили онлайн-сервис пополнения транспортных и социальных карт

Теперь жители региона могут пополнять свои карты в любое время суток с телефона, планшета или компьютера, без посещения касс и очередей. Доступ к личному кабинету предоставляется через сайт «Транспортная карта» для устройств на iOS, планшетов и компьютеров, а также через мобильное приложение «Т-карта» для Android. Онлайн-пополнение осуществляется без комиссии.