В Красноярске запустили онлайн-сервис пополнения транспортных и социальных карт

Теперь жители региона могут пополнять свои карты в любое время суток с телефона, планшета или компьютера, без посещения касс и очередей. Доступ к личному кабинету предоставляется через сайт «Транспортная карта» для устройств на iOS, планшетов и компьютеров, а также через мобильное приложение «Т-карта» для Android. Онлайн-пополнение осуществляется без комиссии.
Сервис доступен для держателей карт «Феникс», «Параграф» и «Копилка». Чтобы воспользоваться проездом в общественном транспорте, необходимо предварительно пополнить карту через личный кабинет.
Как сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев, сегодня система проходит первый полноценный рабочий день. Масштаб проекта впечатляет: почти 3 тысячи автобусов, более 3 тысяч терминалов и свыше 1 миллиона карт. В часы пиковых нагрузок возможны задержки при отображении пополнений, поэтому утром некоторые пассажиры могли столкнуться с тем, что карта не считывается с первого раза или платеж проходит с задержкой.
Пополнение социальной карты доступно через сайт t-karta.ru, приложение «Т-карта» для Android, приложение Сбербанка и банкоматы Сбербанка. При этом приложение «Т-карта» позволяет видеть все остатки поездок и историю операций. Временные технические сбои не означают ограничений по пользованию картой.
Также из-за массовых ночных пополнений и объема данных утром возможны отдельные сбои при чтении карт. Система должна выровняться к вечеру.
При необходимости жители могут обратиться на круглосуточную горячую линию «Т-карты»:
«Сегодня Красноярский край переходит на действительно большую, современную систему. Такие проекты редко запускаются абсолютно без шероховатостей. Знаю, что команда краевого предприятия работает без выходных и почти без сна. Надеюсь, что за пару дней ситуация нормализуется», — написал в своем телеграм-канале Зайцев.