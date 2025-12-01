Ричмонд
Прямая трансляция матча «Барыса» в КХЛ

Сегодня, 1 декабря, астанинский «Барыс» проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Встреча состоится в Новосибирске и стартует в 17:30 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Перед этим противостоянием астанчане с 27 очками занимают десятое место в таблице Восточной конференции, где новосибирцы располагаются на последней, 11-й строчке, набрав 21 балл.

В лазарете казахстанского клуба находится только Тайлер Уотерспун.

К этой игре «Барыс» подходит на серии из трех поражений подряд, и она завершит его очередную выездную серию в КХЛ. Далее предстоят два домашних матча с московским «Спартаком» (5 декабря) и той же «Сибирью» (7 декабря).