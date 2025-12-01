Прямая трансляция матча «Барыса» в КХЛ

Встреча состоится в Новосибирске и стартует в 17:30 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этим противостоянием астанчане с 27 очками занимают десятое место в таблице Восточной конференции, где новосибирцы располагаются на последней, 11-й строчке, набрав 21 балл.