Сезон охоты на дичь и снежного барана завершился в Хабаровском крае

Охотники обязаны сдать разрешения на добычу.

Источник: Комсомольская правда

Летне-осенний сезон охоты на водоплавающую дичь, болотно-луговую дичь и снежного барана завершился в Хабаровском крае 30 ноября. Охотникам нужно предоставить сведения о добыче в установленные сроки. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

Сведения о добыче снежного барана должны быть представлены в течение 10 дней — не позднее 10 декабря. Для водоплавающей и болотно-луговой дичи информация о добыче должна быть сдана не позднее 20 декабря.

Разрешения можно вернуть лично по месту получения или отправить по почте в Управление охотничьего хозяйства Хабаровского края по адресу: 680000, Хабаровск, улица Запарина, 92, кабинет 210.