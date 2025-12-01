Астроном Киселев назвал даты ретроградного Меркурия в 2026 году

«Ретроградный Меркурий проходит 3−4 раза в год, каждый из таких периодов длится примерно около трех недель. С Земли можно наблюдать ретроградное движение Меркурия. В 2026 году ретроградный Меркурий будет происходить: с 26 февраля по 20 марта, с 29 июня по 23 июля, с 24 октября по 13 ноября», — отметил специалист.