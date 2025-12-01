Астроном Киселев назвал даты ретроградного Меркурия в 2026 году

В 2026 году землян ожидает три периода ретроградного Меркурия, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Специалист пояснил, что это явление является иллюзией, во время которой Меркурий словно движется в обратном направлении. Явление возникает из-за различия в скорости орбит, по которым движутся Земля и Меркурий.
В определенные дни, когда Земля догоняет Меркурий или обгоняет его, кажется, что планета замедляется, а затем начинает движение в обратную сторону.
«Ретроградный Меркурий проходит 3−4 раза в год, каждый из таких периодов длится примерно около трех недель. С Земли можно наблюдать ретроградное движение Меркурия. В 2026 году ретроградный Меркурий будет происходить: с 26 февраля по 20 марта, с 29 июня по 23 июля, с 24 октября по 13 ноября», — отметил специалист.
Напомним, последний ретроградный Меркурий завершился 29 ноября, а начался — 9 ноября. Киселев подчеркнул, что никакого влияния на людей это явление не оказывает.
