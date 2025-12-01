Причину внезапной смерти актёра из «Антикиллера» Смирнова выяснит вскрытие

Смерть киноактера Вадима Смирнова была скоропостижной. Накануне он общался со знакомыми и был в прекрасной форме, рассказала aif.ru агент актера и его брата-близнеца Дмитрия Светлана Орлова.
«Это настоящая трагедия для семьи. Он умер во сне ночью. Я сегодня с Димой разговаривала, вскрытие, экспертиза будет 3 декабря, тогда точно установят, что произошло, сердце, тромб или что-то еще», — поделилась собеседница издания.
Она подчеркнула. что Вадим Смирнов был в отличной форме. Он, как и его брат-близнец, регулярно посещал спортзал, следил за собой.
«У Вадима сын уже взрослый, живёт отдельно. И девочка еще осталась, она маленькая, девять лет всего», — добавила Орлова.
Киноактер Вадим Смирнов скончался в ночь на 28 ноября. Накануне, 27 ноября состоялась премьера фильма «Волчок», который стал для него последним.
Вадим Смирнов чаще всего снимался с братом-близнецом Дмитрием. Актеров с характерной угрожающей внешностью начали приглашать на съемки с конца 90-х. Вадим создал образы бандитом, телохранителей и других персонажей в проектах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности-2», «Литейный», «Антикиллер», «Механическая сюита». «Лесник» и других.