Причину внезапной смерти актёра из «Антикиллера» Смирнова выяснит вскрытие

Вадим Смирнов чаще всего снимался с братом-близнецом Дмитрием. Актеров с характерной угрожающей внешностью начали приглашать на съемки с конца 90-х. Вадим создал образы бандитом, телохранителей и других персонажей в проектах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности-2», «Литейный», «Антикиллер», «Механическая сюита». «Лесник» и других.