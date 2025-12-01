Новый поезд с современными вагонами отправился из Алматы в Новосибирск

Из Алматы в Новосибирск отправился поезд с новыми вагонами, произведенными на заводе в Петропавловске. Вагоны соответствуют современным стандартам комфорта и безопасности, сообщает издание Bestnews.kz.
Поезд № 301/302 «Алматы — Новосибирск» включает 10 вагонов: 5 купейных и 5 плацкартных, способных перевозить более 400 пассажиров. Вагоны рассчитаны на срок службы до 40 лет и соответствуют мировым требованиям по дизайну и надежности.
Поезд будет отправляться из Алматы по чётным дням в 14:50 и прибывать в Новосибирск на следующий день в 08:58 по местному времени. Обратный рейс из Новосибирска — в 14:55, прибытие в Алматы — в 07:45.