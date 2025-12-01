Ричмонд
На этой неделе во Владивостоке начнется монтаж новогоднего городка

На этой неделе на центральной площади Владивостока начнется монтаж новогоднего городка.

Источник: НИА Владивосток

Главную праздничную площадку вместе с 20-метровой елкой украсят различные фотозоны, в том числе вязаная локация, здесь же будут работать каток с теплушкой, ярмарка ремесленников, фудкорт, резиденция Деда Мороза и другие локации.

Концепция празднования Нового 2026 года — «Как в детстве». Планируется сделать площадь Владивостока пространством, где взрослые снова почувствуют себя детьми, а дети окажутся в новогодней атмосфере.

Планируется, что сердцем новогодней площади станет каток — здесь пройдут дружеские хоккейные матчи, мастер-классы и ледовые представления. Возле главной елки и по всей территории праздничной площади гостей будут встречать новогодние аниматоры, а на главной сцене новогодней площади развернутся театрализованные иммерсивные сказки для детей и взрослых.

В ближайшее время в городе также начнут украшать фасады зданий, витрины магазинов, разные улицы города украсит праздничная иллюминация. Новогодние елки также планируют установить в городских скверах и парке культуры и отдыха им. Лазо, отмечает пресс-служба мэрии.

Вместе с тем разрабатывается праздничная программа. Так, в декабре для юных жителей Владивостока пройдут различные спектакли, кинопоказы и другие мероприятия, которые охватят все районы, а также островные территории дальневосточной столицы. На центральной площади старт праздничным мероприятиям даст открытие новогоднего городка, а 31 декабря здесь развернется большая концертно-развлекательная программа.

Полная программа празднования 2026 года будут опубликованы позже.