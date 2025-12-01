На этой неделе во Владивостоке начнется монтаж новогоднего городка

Вместе с тем разрабатывается праздничная программа. Так, в декабре для юных жителей Владивостока пройдут различные спектакли, кинопоказы и другие мероприятия, которые охватят все районы, а также островные территории дальневосточной столицы. На центральной площади старт праздничным мероприятиям даст открытие новогоднего городка, а 31 декабря здесь развернется большая концертно-развлекательная программа.