В России предложили защитить страховые пенсии по старости: вот каким образом

В Госдуму будет внесен законопроект, запрещающий удерживать более 30% страховой пенсии по старости по большинству видов задолженностей. Автором выступил лидер партии Леонид Слуцкий, передает ТАСС.
«Это единственный доход для большинства пожилых людей, но тем не менее приставы беспрепятственно могут списать с него 50%, а иногда и 70% средств. Это недопустимо. Мы обязаны поставить законодательный заслон подобным процедурам, ведь сейчас после удержаний пенсионеры получают на руки суммы ниже установленного МРОТ», — пояснил Слуцкий.
Как отметил законодатель, из-за текущей системы взысканий пожилые люди могут оставаться без значительной доли положенных им пенсионных начислений.
Кроме того, инициатива вводит особый режим для социально важных долгов, на которые новый лимит в 30% распространяться не будет. Для алиментов, возмещения вреда здоровью, ущерба из-за смерти кормильца и последствий преступлений сохранится прежний предел удержаний — до 70% от пенсии.
На днях в Госдуме выступили с инициативой отменить комиссию за переводы родственникам.