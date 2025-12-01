Дмитрий Сычёв покинул пост президента «Иртыша»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв сообщил, что завершает работу на должности президента омского «Иртыша». Об этом 42-летний функционер заявил в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».
По словам Сычёва, его «история на посту президента закончилась», а самому клубу он пожелал дальнейшего развития. Он отдельно поблагодарил губернатора Омской области Виталия Хоценко «за сохранение для Омска профессионального футбола», отметив, что совместными усилиями удалось добиться ключевого результата — выхода команды в «золотой дивизион».
«Было потрачено много сил, нервов, здоровья. Нужно чуть выдохнуть, а дальше, как говорит молодежь, новые вызовы», — сказал Сычёв. Он возглавлял «Иртыш» с января 2024 года.
Напомним, в августе в соцсетях Сычёва появилось сообщение «Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске», однако уже на следующий день он опроверг публикацию, заявив о взломе аккаунта мошенниками.