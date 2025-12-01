Чем может обернуться покупка японского авто напрямую: пример из Владивостока

В своем исковом заявлении она указала, что срок поставки был превышен более чем на 59 дней. В связи с этим покупательница потребовала расторгнуть договор с компанией и вернуть ей все уплаченные средства: 100 тысяч рублей предоплаты и 410 тысяч рублей основной суммы за автомобиль. Дополнительно она запросила компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.