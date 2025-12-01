МО РФ: военные сбрасывают ВСУ в Гуляйполе листовки с призывом сдаться

Российские военнослужащие сбрасывают на позиции Вооружённых сил Украины в Гуляйполе Запорожской области листовки с призывами выбрать жизнь, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что листовки на позиции ВСУ сбросили расчёты войск беспилотных систем группировки «Восток».
Места стоянки техники ВСУ, а также тропы передвижения в окрестностях города Гуляйполе выявили операторы БПЛА в ходе воздушной разведки.
«После уточнения обстановки операторы квадрокоптеров сбросили на позиции противника агитационные листовки с призывом выбрать жизнь и прекратить сопротивление», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на листовках напечатан призыв «Уходите или сдавайтесь, сохраните себе жизнь. Остаться в Гуляйполе — значит погибнуть».
Ранее сообщалось, что российские военные проломили укрепрайон в Гуляйполе, который Вооружённые силы Украины строили с 2014 года.