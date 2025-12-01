Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: военные сбрасывают ВСУ в Гуляйполе листовки с призывом сдаться

Места стоянки техники и тропы противника выявили операторы БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие сбрасывают на позиции Вооружённых сил Украины в Гуляйполе Запорожской области листовки с призывами выбрать жизнь, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что листовки на позиции ВСУ сбросили расчёты войск беспилотных систем группировки «Восток».

Места стоянки техники ВСУ, а также тропы передвижения в окрестностях города Гуляйполе выявили операторы БПЛА в ходе воздушной разведки.

«После уточнения обстановки операторы квадрокоптеров сбросили на позиции противника агитационные листовки с призывом выбрать жизнь и прекратить сопротивление», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на листовках напечатан призыв «Уходите или сдавайтесь, сохраните себе жизнь. Остаться в Гуляйполе — значит погибнуть».

Ранее сообщалось, что российские военные проломили укрепрайон в Гуляйполе, который Вооружённые силы Украины строили с 2014 года.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше