Пикет в поддержку автомобилистов в Новосибирске перенесли на площадь Калинина

Пикет автомобилистов пройдёт 2 декабря с 16:00 до 17:00.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске изменили место проведения пикета, который организует областное отделение КПРФ в поддержку автомобилистов. Акция пройдёт 2 декабря.

Изначально пикет планировалось провести на площади Пименова у здания ГПНТБ. Однако 29 ноября организаторы сообщили, что мероприятие перенесено на площадь Калинина с 16:00 до 17:00.

В партии поясняют, что пикет организован из-за роста стоимости бензина, увеличения утилизационного сбора и повышения транспортного налога.

«Автомобиль становится не средством передвижения, а роскошью», — отмечают коммунисты.

