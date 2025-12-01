Пикет в поддержку автомобилистов в Новосибирске перенесли на площадь Калинина

В Новосибирске изменили место проведения пикета, который организует областное отделение КПРФ в поддержку автомобилистов. Акция пройдёт 2 декабря.
Изначально пикет планировалось провести на площади Пименова у здания ГПНТБ. Однако 29 ноября организаторы сообщили, что мероприятие перенесено на площадь Калинина с 16:00 до 17:00.
В партии поясняют, что пикет организован из-за роста стоимости бензина, увеличения утилизационного сбора и повышения транспортного налога.
«Автомобиль становится не средством передвижения, а роскошью», — отмечают коммунисты.
