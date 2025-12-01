Ричмонд
Ярмарка вакансий в Астане стала площадкой прямого контакта HR-менеджеров и соискателей

В столице Управление по вопросам молодежной политики, Центр «Астана жастары», Центр трудовой мобильности и Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева совместно провели ярмарку вакансий для соискателей, выпускников столичных вузов и городской молодежи, передает официальный сайт акимата Астаны.

Источник: DKNews.kz

В ходе ярмарки около ста работодателей провели презентации своих компаний, представили вакансии и сформировали базу наиболее подходящих для них кандидатов. Соискатели, в свою очередь, пообщались с HR-менеджерами компаний и задали интересующие вопросы, передает DKNews.kz.

"Я студентка 2 курса по специальности туризм. В этом году я ездила в Турцию через университет, где работала сезон. В ходе этого опыта мы увидели, что как заработная плата, так и отношение к сотрудникам находятся на высоком уровне. Это была большая школа, которая позволила мне понять культуру туристических услуг. Кроме того, работая за рубежом, я четко поняла, что хочу внести свой вклад в развитие сферы туризма и в нашей стране.

Самое главное, я всегда готова работать по своей специальности и приобретать профессиональный опыт.

Поэтому в настоящее время я рассматриваю различные вакансии и ищу достойное место работы", — говорит студентка ЕНУ Гульнур Емутбаева.

Отметим, что основная цель ярмарки вакансий — содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи посредством прямого контакта между работодателем и соискателем.