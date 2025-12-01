Ярмарка вакансий в Астане стала площадкой прямого контакта HR-менеджеров и соискателей

"Я студентка 2 курса по специальности туризм. В этом году я ездила в Турцию через университет, где работала сезон. В ходе этого опыта мы увидели, что как заработная плата, так и отношение к сотрудникам находятся на высоком уровне. Это была большая школа, которая позволила мне понять культуру туристических услуг. Кроме того, работая за рубежом, я четко поняла, что хочу внести свой вклад в развитие сферы туризма и в нашей стране.