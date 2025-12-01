Россиянам напомнили о рекордно короткой рабочей недели в году: ждать осталось недолго

Самой короткой неделей 2025 года станет последняя неделя декабря. Об этом РИА Новости сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Парламентарий напомнила, что работать в это время почти не придется.
«Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — сказала Бессараб.
Согласно постановлению правительства России в 2025 году, 31 декабря стало выходным днем.
Однако это все-таки не заглушило многолетнюю дискуссию о том, нужно ли делать 31 декабря выходным на постоянной основе. Этого хотели бы и россияне, и некоторые общественники. Однако власти каждый раз отказывались принимать такое решение.
Так, в конце декабря прошлого года Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, которым предлагалось на постоянной основе сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. Документ был внесен в Госдуму в декабре 2020 года группой депутатов от ЛДПР. Изменения предлагалось внести в Трудовой кодекс РФ. Кроме того, предлагалось установить новогодние каникулы в срок с 31 декабря по 6 января на постоянной основе, но эти инициативу депутаты Государственной думы не поддержали.
Как отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов, власти России не стали делать 31 декабря выходным днем на постоянной основе, поскольку подобное повлечет за собой дискуссию о расширении праздников и на 30 декабря. Последний день в году и так фактически является выходным днем. Однако все делается в «ручном» режиме. Работодатели попросту принимают соответствующие решения.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков также заявил, что обсуждение возможности на государственном уровне закрепить 31 декабря выходным днем на данный момент неактуально.
Кстати, не так давно власти утвердили производственный календарь на 2026 год. В следующем году, согласно новому календарю, 31 декабря также будет выходным днем. Его перенесли с январского воскресенья, чтобы все мы могли заняться последними новогодними приготовлениями и провести день с близкими. В остальном месяц придется отработать по обычному графику, в котором 22 рабочих дня и 9 выходных.