В Новосибирской области создадут центр для адаптации мигрантов

Власти Новосибирской области рассматривают создание центра для адаптации мигрантов, аналогичного пилотным проектам Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), которые недавно заработали в нескольких регионах России. Об этом сообщил министр региональной политики области Роман Бурдин.
В России в этом году открылись пять адаптационных центров для мигрантов. Руководитель ФАДН Игорь Баринов отметил, что эти центры будут оценивать эффективность курсов, направленных на интеграцию мигрантов и снижение напряжённости в их среде.
Бурдин заявил, что в Новосибирске уже есть опыт работы с мигрантами, включая курсы по русскому языку и тестирование на знание языка в высших учебных заведениях. Регион готов участвовать в федеральном конкурсе на создание такого центра. Министр подчеркнул, что важно наладить взаимодействие с предприятиями, где работает много мигрантов, а также проводить лекции по нормам общественного поведения.
Кроме того, власти региона обратились к духовенству для установления связи с мигрантским сообществом через мечети и другие религиозные организации.