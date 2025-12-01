В Новосибирской области создадут центр для адаптации мигрантов

Бурдин заявил, что в Новосибирске уже есть опыт работы с мигрантами, включая курсы по русскому языку и тестирование на знание языка в высших учебных заведениях. Регион готов участвовать в федеральном конкурсе на создание такого центра. Министр подчеркнул, что важно наладить взаимодействие с предприятиями, где работает много мигрантов, а также проводить лекции по нормам общественного поведения.