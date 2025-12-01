Метеозависимых омичей ждет месяц без головных болей и недомоганий

Сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ дал прогноз солнечной активности в декабре 2025 года. Метеозависимым омичам не стоит беспокоиться — магнитных бурь почти не будет.
Декабрьский прогноз магнитных бурь от лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, обнадеживает омичей, страдающих метеочувствительностью. По данным «солнечного» ведомства, в последний месяц года практически не будет магнитных бурь. Исключение составляют лишь два дня — 23 и 30 декабря. В эти дни жителей региона ждет аномалия G1, означающая слабую магнитную бурю.
Напомним, что во время повышенной солнечной активности, медики рекомендуют метеозависимым людям снизить физические и эмоциональные нагрузки, пить больше чистой воды, избегать стрессов, алкоголя и кофеина и соблюдать режим сна.