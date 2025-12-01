Выяснилось, как мужчина лишился всех сбережений после свадьбы за четыре часа

В китайской провинции Хунань мужчина женился на незнакомке в день первого свидания и уже через месяц остался без накоплений. История получила широкий резонанс из-за стремительного развития событий и странного участия сватов.
По словам 40-летнего Хуана Чжунчэна, по дороге на свидание его окружили сразу несколько свах. Всего их оказалось девять, если учитывать представительницу из его деревни. Все они настойчиво рекомендовали одну и ту же девушку, уверяя, что именно она ему подходит.
На встрече мужчина впервые увидел будущую супругу. Девушка заявила, что хочет выйти замуж немедленно. Хуан не стал возражать. Уже через четыре часа после знакомства пара зарегистрировала брак. Затем они остановились в гостинице, где провели единственную ночь вместе.
Вместе супруги прожили всего два дня. После этого женщина убедила мужа отправиться на заработки в соседнюю провинцию Гуандун и начала регулярно просить деньги под разными предлогами. Спустя месяц после свадьбы у мужчины закончились все средства.
По его словам, супруга израсходовала 240 тысяч юаней, что составляет около 2,6 миллиона рублей. Пара познакомилась 21 августа, а уже к 8 сентября все накопления были полностью потрачены.
