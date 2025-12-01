Волейболистки «Омички» отправляются в решающее выездное турне

Особое значение имеет предстоящая встреча в субботу, 6 декабря, с действующим чемпионом России — калининградским «Локомотивом». Для лидеров омской команды Натальи Кротковой и Амалии Горбатюк этот матч станет принципиальным. Кроткова ранее дважды выигрывала серебро чемпионата в составе «Локомотива», а Горбатюк и вовсе имеет с калининградским клубом действующий контракт, выступая в Омске на правах аренды.