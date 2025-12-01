Волейболистки «Омички» отправляются в решающее выездное турне

Главная волейбольная команда Омска отправляется в затяжное выездное турне по маршруту Екатеринбург — Калининград — Минск. Сообщили в пресс-службе ВК «Омичка».
Уже сегодня, 1 декабря, «Омичке» предстоит сложный матч против одной из сильнейших команд страны — екатеринбургской «Уралочки-НТМК», которая прочно обосновалась в тройке лидеров Суперлиги.
Игра начнётся в 19:00 по омскому времени, и все болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале «Волейбол».
Особое значение имеет предстоящая встреча в субботу, 6 декабря, с действующим чемпионом России — калининградским «Локомотивом». Для лидеров омской команды Натальи Кротковой и Амалии Горбатюк этот матч станет принципиальным. Кроткова ранее дважды выигрывала серебро чемпионата в составе «Локомотива», а Горбатюк и вовсе имеет с калининградским клубом действующий контракт, выступая в Омске на правах аренды.
Завершится турне 9 декабря в Минске матчем против «Минчанки». Белорусский клуб в летнее межсезонье усилился экс-омичками Яной Чередниковой и Аллой Алекумовой, что добавляет предстоящей игре особой остроты.
Напомним, что на данный момент «Омичка» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. Всего одна победа отделяет команду от заветной восьмой позиции, которая дает право на участие в плей-офф.
Ранее мы сообщали, что команду «Омички» пополнила новая участница Мэдлин Гильен из Доминиканской Республики. 24-летняя спортсменка является участницей Олимпийских игр 2024 года и чемпионатов мира.