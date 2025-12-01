Адвокат Лурье по делу Долиной рассказала о планах по возвращению квартиры

Покупательница квартиры российской певицы Ларисы Долиной — Полина Лурье — намерена продолжить бороться за возвращение имущества, сообщила aif.ru ее адвокат Светлана Свириденко.
Напомним, Долина стала жертвой украинских мошенников летом 2024 года. Предметом аферы оказалась квартира певицы в Хамовниках. Долина сообщила, что пошла на сделку по продаже квартиры, так как была введена в заблуждение третьими лицами.
Полина Лурье приобрела квартиру Долиной в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Певица обвинила покупательницу в неосмотрительности. В ответ Лурье заявила, что купила квартиру законно, и подала встречный иск на исполнительницу с требованием, чтобы та съехала.
Весной этого года суд признал сделку недействительной. Таким образом Лурье лишилась и жилья, и денег, которые отдала за квартиру. В октябре 2025 года покупательница подала кассационную жалобу на судебное решение о признании недействительной сделки купли-продажи. Однако суд остался на стороне артистки.
Недалеко от дома, где находится та самая квартира, россияне организовали «стену Долиной», куда приносят домашние тапочки, ключи, игрушки. Такая жертва якобы принесет удачу в сделках с недвижимостью.
«Я уже пишу жалобу в Верховный Суд», — сообщила aif.ru адвокат Лурье.
