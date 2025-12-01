«Нас будет больше»: в Новосибирске прошёл форум о репродуктивном здоровье

Врачи подробно рассказали о грамотной подготовке к беременности, о генетическом здоровье семьи, а также о программах отложенного материнства и современных вспомогательных репродуктивных технологиях. Кроме того поднимались темы сохранения биоматериала и альтернативных путях к родительству, таких как донорство, усыновление и суррогатное материнство.