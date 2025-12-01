В Москве прогнозируют облачность и до 3 градусов тепла

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 3 градусов будет в Москве 2 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в столице температура будет составлять от плюс 1 до плюс 3 градусов, в ночь на вторник она может опуститься до минус 2 градусов.
Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до плюс 5 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.