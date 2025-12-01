Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве прогнозируют облачность и до 3 градусов тепла

В ночь на 2 декабря температура может опуститься до минус 2 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 81% 762 мм рт. ст. +6°
Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 3 градусов будет в Москве 2 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура будет составлять от плюс 1 до плюс 3 градусов, в ночь на вторник она может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до плюс 5 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.