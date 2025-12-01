Ричмонд
В первые дни зимы в Башкирии пообещали мокрый снег, гололед и туман

Синоптики передали прогноз погоды на 1, 2 и 3 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в первые три дня декабря пообещали мокрый снег, гололед и туман. Прогноз погоды на 1, 2 и 3 декабря передали в Башгидрометцентре.

В понедельник, 1 декабря, пообещали мокрый снег, туман и гололед. Температура воздуха составит 0, +5°.

Во вторник, 2 декабря, пообещали умеренный ветер. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем −1, +4°.

В середине недели, 3 декабря, спрогнозировали гололед, мокрый снег и умеренный ветер. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +2,-3°.

