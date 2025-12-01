На севере Омской области запускают поход-марафон по тайге

С 1 декабря начнётся продажа слотов на «Зимний Геотрек “Сила Окунево” — поход-марафон по Муромцевскому району с финишем в легендарной деревне Окунево. По задумке организаторов, на маршрут выйдут до 200 человек: участникам предстоит пройти 25 километров по живописным таёжным локациям и уложиться в световой день. Само событие назначено на 28 февраля — в последний день календарной зимы.
Автор проекта и руководитель компании «Трэвел Сноб» Анна Статва отмечает, что зимний формат пока моложе и камернее осеннего, поэтому массовость у него скромнее: в сентябре в Окунево в третий раз прошёл «Геотрек» и собрал около 300 человек. Первый зимний опыт состоялся в феврале 2025-го — тогда 100 участников успешно преодолели 25-километровую петлю по лесам и полям Муромцевского района. По словам Статвы, именно морозы и короткий день повышают требования к безопасности.
Маршрут «Зимнего Геотрека» заранее маркируют, по пути оборудуют точки питания с горячим чаем и перекусами, а замыкающий инструктор помогает тем, кто идёт в хвосте колонны. Формат не соревновательный: в прошлый раз лучшее время составило 2 часа 40 минут, последний участник пришёл через 7 часов 20 минут — здесь важнее дойти своим темпом и насладиться маршрутом.
На финише традиционно готовят атмосферную встречу: в прошлую зиму были тёплые объятия олимпийской чемпионки Яны Романовой, ароматный плов, оригинальная медаль-сувенир в виде варежки-чехла для телефона и большой огненный инсталляционный костёр с надписью «ГЕОТРЕК».
Этой зимой организаторы планируют лыжные тренировки и готовят сюрпризы второго зимнего сезона — детали пока держат в секрете. Следить за новостями и стартами активностей предлагают в телеграм-канале «Геотрек в Окунево».