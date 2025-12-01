На севере Омской области запускают поход-марафон по тайге

Автор проекта и руководитель компании «Трэвел Сноб» Анна Статва отмечает, что зимний формат пока моложе и камернее осеннего, поэтому массовость у него скромнее: в сентябре в Окунево в третий раз прошёл «Геотрек» и собрал около 300 человек. Первый зимний опыт состоялся в феврале 2025-го — тогда 100 участников успешно преодолели 25-километровую петлю по лесам и полям Муромцевского района. По словам Статвы, именно морозы и короткий день повышают требования к безопасности.