Малые города России оказались под угрозой исчезновения: сколько процентов россиян готовы переехать

По данным аналитического центра ВЦИОМ, малые города в РФ могут полностью исчезнуть, поскольку отток населения из них не восполняется приезжающими новыми жителями.
Данные показывают, что молодежь в малых городах не видит для себя перспектив. При этом 38% россиян согласились бы переехать ради более высокой зарплаты. Жители малых городов настроены более пессимистично: если в городах-миллионниках 53% молодых людей оптимистичны, то в малых городах — только 33%.
"Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается, — следует из текста исследования.
Согласно анализу процессов урбанизации в стране, к 2030 году (по сравнению с 1950-м) население за пределами городов сократится на 36%, а в крупных городах (от 500 тыс. жителей) — вырастет на 25%.
