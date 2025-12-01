На севере Омской области стартуют работы по реставрации собора XVIII века

Согласно смете, подрядчику, чье наименование пока не раскрыто, необходимо отреставрировать поврежденные поверхности кирпичной кладки собора, воссоздать штукатурные фасады по кирпичу, провести отделку оштукатуренной поверхности «по специальной технологии», после чего заняться элементами декора — наличниками, поясками и карнизами, в том числе из декорированного и резного кирпича, воссоздать брусковые ступени крыльца на северном фасаде здания, установить дверные и оконные коробки «по старому образцу», изготовить и смонтировать металлические ограды.