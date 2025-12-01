На севере Омской области стартуют работы по реставрации собора XVIII века

В конце ноября 2025 года на портале госзакупок определился подрядчик работ по реставрации Спасского собора, расположенного в городе Таре на севере Омской области. Стоит напомнить, что культовое сооружение, выстроенное в 1776 году, включено в перечень объектов культурного наследия федерального значения.
Согласно смете, подрядчику, чье наименование пока не раскрыто, необходимо отреставрировать поврежденные поверхности кирпичной кладки собора, воссоздать штукатурные фасады по кирпичу, провести отделку оштукатуренной поверхности «по специальной технологии», после чего заняться элементами декора — наличниками, поясками и карнизами, в том числе из декорированного и резного кирпича, воссоздать брусковые ступени крыльца на северном фасаде здания, установить дверные и оконные коробки «по старому образцу», изготовить и смонтировать металлические ограды.
На работы отведено свыше двух лет, они должны завершиться под конец мая 2028 года. Так как конкуренции на торгах не возникло, подрядчику должны заплатить свыше 283,52 миллиона рублей.
Напомним, проектирование будущих реставрационных работ стартовало еще в первой половине 2023 года. Специалисты ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» получили за свою работу около 27,6 миллиона рублей.