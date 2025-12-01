Туроператоры отменяют россиянам путёвки в Венесуэлу из-за угрозы конфликта с США

Ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и прилегающими территориями, а также направлении многотысячной американской группировки к берегам страны. При этом, несмотря на то, что Министерство юстиции США предоставило армии карт-бланш на проведение операций в Венесуэле, Трамп заявил о заинтересованности венесуэльского руководства в переговорах с США. Кроме того, Трамп призвал не строить догадки по поводу возможного военного вмешательства Штатов.