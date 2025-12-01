Туроператоры отменяют россиянам путёвки в Венесуэлу из-за угрозы конфликта с США

Компания Pegas Touristik уведомила клиентов об аннулировании путёвок, предложив альтернативный отдых на кубинском курорте Варадеро без указания конкретных отелей. Туристам, отказавшимся от замены, предлагается перенести деньги на «будущие бронирования».
Тем временем россиян, которые уже находятся в Венесуэле, срочно вывозят самолётами в Россию или переправляют на Кубу. По приезде путешественники собираются писать досудебную претензию. Сейчас о возмещении средств официально им ничего не говорят.
В свою очередь авиакомпания Nordwind Airlines, аннулировавшая билеты, гарантирует возврат средств в течение 3−14 дней, что не устраивает туристов, планировавших отпуск в заранее утверждённые даты.
Ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и прилегающими территориями, а также направлении многотысячной американской группировки к берегам страны. При этом, несмотря на то, что Министерство юстиции США предоставило армии карт-бланш на проведение операций в Венесуэле, Трамп заявил о заинтересованности венесуэльского руководства в переговорах с США. Кроме того, Трамп призвал не строить догадки по поводу возможного военного вмешательства Штатов.
