Диетолог Поляков назвал самый полезный и самый вредный рецепт кофе

Кофе по какому рецепту принесет максимальную пользу, а от какого варианта лучше отказаться, рассказал диетолог Поляков.

Источник: Аргументы и факты

От употребления растворимого кофе лучше отказаться, молотый употреблять без молока, рассказал aif.ru диетолог Антон Поляков.

«Полезнее зерновой, свежего помола. Растворимый кофе — это химоза. Лучше растворимые, сублимированные виды кофе не потреблять», — объяснил эксперт.

Диетолог отметил, что если пить кофе, то только черный. Но и в этом случае далеко не все рецепты напитка полезны.

«Если говорить про эспрессо или ристретто, это самый концентрированный вариант, то такие напитки противопоказаны, если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. В этом случае можно выбрать американо, это более разбавленная версия», — отметил Поляков.

Он обратил внимание на то, что не дают большой нагрузки капучино или другие варианты с добавлением молока.

. «Поскольку у большинства взрослых людей не усваивается натуральное молоко, то такой напиток скорее будет во вред. Чтобы сделать его полезным, можно использовать растительное молоко», — сказал эксперт и добавил. — Идеальный вариант — это сваренный в турке без добавок свежемолотый кофе. Наслаждаться его вкусом и ароматом нужно в утренние часы".