Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе в декабре

По словам парламентария, в конце месяца работающим гражданам предстоит трудиться лишь два дня — 29 и 30 декабря. Бессараб подчеркнула, что такие выходные позволят россиянам полноценно подготовиться ко встрече Нового года и провести время с семьями.
Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году россиян ждут семь коротких рабочих недель. Производственный календарь предусматривает сокращённые недели в феврале, марте, апреле, мае, июне, а также в ноябре и декабре.
