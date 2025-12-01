Ричмонд
Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе в декабре

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в конце декабря 2025 года россиян ждёт самая короткая рабочая неделя. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам парламентария, в конце месяца работающим гражданам предстоит трудиться лишь два дня — 29 и 30 декабря. Бессараб подчеркнула, что такие выходные позволят россиянам полноценно подготовиться ко встрече Нового года и провести время с семьями.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году россиян ждут семь коротких рабочих недель. Производственный календарь предусматривает сокращённые недели в феврале, марте, апреле, мае, июне, а также в ноябре и декабре.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.