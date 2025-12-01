Снайперш и наёмниц в плен не берут: ВСУ в Покровске поднимают белый флаг

«В плен попадают и женщины из числа ВСУ, и наемницы. К украинкам из ВСУ в российском плену относятся нормально. К тем, кто занимается вспомогательной деятельностью, врачебной помощью и так далее. Если попадаются женщины-операторы БПЛА, которые могли нанести колоссальный урон российским военным, к ним тоже будет отношение нормальное. Русские в любом случае никогда не обижают женщин. Все будет по закону», — подробно разъяснил Михайлов.