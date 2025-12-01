Военный аналитик Евгений Михайлов в беседе с aif.ru рассказал о критической ситуации для ВСУ в Покровске и о том, как в российском плену относятся к женщинам-военнослужащим.
Сопротивление бесполезно.
Ситуация в Красноармейске (Покровске) в ДНР развивается стремительно и не в пользу Вооруженных сил Украины.
По данным военного эксперта Евгения Михайлова, украинские бойцы, оказавшись в безысходном положении, начали массово сдаваться в плен. Многие источники подтверждают сведения о критическом положении группировки ВСУ в данном районе.
«Ситуация в Покровске очень катастрофична для ВСУ. И в силу безысходности началась массовая сдача в плен. Конечно, сдаются и женщины из украинской армии, и наемницы. Но, как правило, наемниц не так много», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом aif.ru.
Напомним, что еще 27 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Красноармейск и Димитров в ДНР полностью окружены российскими военнослужащими.
Глава государства подчеркнул, что 70% территории Красноармейска контролируется Вооруженными силами РФ. Это оперативное окружение создало условия, при которых дальнейшее сопротивление для многих украинских подразделений теряет смысл.
Единственный выход — плен.
Евгений Михайлов заверил, что в российском плену к мужчинам и женщинам относятся нормально — в соответствии с нормами международного права.
«В плен попадают и женщины из числа ВСУ, и наемницы. К украинкам из ВСУ в российском плену относятся нормально. К тем, кто занимается вспомогательной деятельностью, врачебной помощью и так далее. Если попадаются женщины-операторы БПЛА, которые могли нанести колоссальный урон российским военным, к ним тоже будет отношение нормальное. Русские в любом случае никогда не обижают женщин. Все будет по закону», — подробно разъяснил Михайлов.
Он подчеркнул, что Российская Федерация соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными и другие аналогичные международные соглашения. Это принципиальная позиция, которая отличает действия российской стороны.
После взятия в плен всех бойцов ВСУ ждет либо суд за совершенные военные преступления, если таковые будут доказаны, либо возвращение на Украину в рамках процедуры обмена.
Почему снайпершам сложнее всего сдаться.
Но ситуация несколько иная, когда речь идет о женщинах-снайперах. По словам Михайлова, им реже всего удается дожить до момента сдачи в плен.
«В случае с женщинами-снайпершами ситуация обстоит иначе. Им должно повезти, чтобы именно попасть в плен. Если попала, то все будет нормально. Как правило, с ними разговор короткий. Это мировая практика, не только у нас. Снайпер — враг, человек, который уничтожает живую силу, следовательно, с ним разговор другой», — пояснил военный аналитик.
Снайпер, целенаправленно уничтожающий личный состав, во всех странах мира воспринимается как одна из наиболее опасных и приоритетных целей на поле боя, что зачастую не оставляет им шансов для сдачи.
Котел закрылся.
Евгений Михайлов рассказал о четком сигнале тем, кто еще продолжает сопротивление в котле. Он заявил, что у тех, кто добровольно сложит оружие и сдастся в плен, не будет проблем с гуманным обращением.
«У тех, кто сам сдается в российский плен, проблем нет. К ним будет достойное отношение, но потом все равно будет суд», — резюмировал эксперт.
Текущая оперативная обстановка в Красноармейске (Покровске) свидетельствует о значительном успехе российских войск. Массовая сдача в плен бойцов ВСУ, включая женщин-военнослужащих, является прямым следствием грамотно проведенной операции по окружению и блокаде.
При этом российская сторона демонстрирует готовность соблюдать международное право в отношении военнопленных, гарантируя их безопасность и законные права.
Для украинских военных, оказавшихся в безвыходной ситуации, сдача в плен становится единственным разумным шансом сохранить жизнь.