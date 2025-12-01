Кондратьев сказал, как защититься от попадания дрона в окно

Есть несколько способов защитить квартиру от попадания украинского дрона в окно, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Напомним, в ночь на 30 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотника ВСУ в Ростовской, Белгородской, Курской областях, в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.
В результате атаки в Анапе был поврежден частный дом — фрагменты беспилотника частично разрушили крышу. А в Славянске-на-Кубани повреждены частный и многоквартирный дома. На местах работают специалисты.
Кондратьев рассказал, как можно защитить близких и квартиру от подобных ситуаций.
«Во-первых, нужно переставить хотя бы детские кровати в помещение без окон. Это очень важно. Кровати для взрослых можно переставить подальше от окон. Очень внимательно следите за оповещениями, не игнорируйте их. Во-вторых, окна можно оклеить бронепленкой. Потому что много травм происходит именно из-за того, что дрон взрывается, и взрывной волной выбивает стекла. Осколки при этом летят с большой скоростью», — отметил эксперт.
Также Кондратьев посоветовал ставить на окна рольставни, которые можно закрывать в случае беспилотной опасности. Это, по словам специалиста, поможет избежать случаев, когда дроны влетают в квартиру и взрываются внутри.
