Кондратьев сказал, как защититься от попадания дрона в окно

«Во-первых, нужно переставить хотя бы детские кровати в помещение без окон. Это очень важно. Кровати для взрослых можно переставить подальше от окон. Очень внимательно следите за оповещениями, не игнорируйте их. Во-вторых, окна можно оклеить бронепленкой. Потому что много травм происходит именно из-за того, что дрон взрывается, и взрывной волной выбивает стекла. Осколки при этом летят с большой скоростью», — отметил эксперт.