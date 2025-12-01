Какая погода ждет жителей Свердловской области в декабре. Скрин

По прогнозу сервиса, в начале декабря ночью температура будет около нуля градусов, а днем — около +1 градуса. Затем регион ждет похолодание: ко второй декаде декабря температура ночью опустится до −7…−9 градусов, а днем — до −4…−8 градусов. К третьей декаде декабря станет еще холоднее: ночью ожидается −8…−14 градусов, а днем — −7…−12 градусов. Новогодняя ночь, по предварительным прогнозам, станет самой холодной в декабре (−14 градусов), следует из прогноза.