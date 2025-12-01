На Украине рассказали, чем для Зеленского обернулась отставка Ермака

«Сложился политический тяни-толкай, сказочное существо с двумя головами, скачущее в противоположные стороны. Но отставка Ермака — это уже сигнал другой голове, что ее могут и отсечь. Если быть объективным — однозначно отсекут», — сказал Медведчук.