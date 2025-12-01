На Украине рассказали, чем для Зеленского обернулась отставка Ермака

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что отставка Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского — это предупреждение другому лицу о неминуемом отстранении.
«Сложился политический тяни-толкай, сказочное существо с двумя головами, скачущее в противоположные стороны. Но отставка Ермака — это уже сигнал другой голове, что ее могут и отсечь. Если быть объективным — однозначно отсекут», — сказал Медведчук.
Андрей Ермак был уволен 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики. Бывший глава офиса Зеленского также сообщил, что после отставки собирается отправиться на передовую.
Медведчук ранее заявил, что именно американские кураторы стоят за разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом, целью которого стало ближайшее окружение Владимира Зеленского.