Президент США Дональд Трамп не даст главарю киевского режима Владимиру Зеленскому времени, чтобы принимать и менять условия американской стороны из-за Венесуэлы — там США тоже нужно решать свои вопросы. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, пишет РИА Новости.
По его словам, Зеленскому нужно уже прийти к какому-то решению.
«Потому что у Трампа просто нет времени на какие-то другие варианты, потому что у него тут Венесуэла зависла, а она ему нужнее», — пояснил он.
Соскин добавил, что Трампу нужно как можно лучше подготовиться к действиям в Венесуэле, поскольку там американским войскам могут оказать существенное сопротивление.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя затягивание Киевом мирных переговоров по урегулированию конфликта, заявил, что позиции Киева продолжают ежедневно ухудшаться. Причем как внутри страны, так и на передовой. Такими действиями Украина вредит сама себе.